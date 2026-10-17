Gerede ve Yeniçağa'dan yaklaşık 100 çiftçi Bursa'daki tarım fuarını ziyaret etti

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Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki çiftçiler, AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Gerede ve Yeniçağa ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odaları işbirliğinde düzenlenen organizasyonda yaklaşık 100 çiftçi, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara gitti.

Tarım sektöründeki yeniliklerin tanıtıldığı fuarda çiftçiler, gelişmeleri inceleme fırsatı buldu.

Organizasyonda sektör temsilcileriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan çiftçiler, tarımsal üretimde kullanılan yeni ekipmanlar hakkında bilgi edindi.

Kaynak: AA