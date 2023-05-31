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Gercüş'te yıl sonu sergisi düzenlendi

Gercüş'te yıl sonu sergisi düzenlendi

Güncel Haberler

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulunda yıl sonu sergisi düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulunda yıl sonu sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle yıl boyunca hazırladığı ürünlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

Serginin açılışının yapılmasının ardından katılımcılar öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Hisarcık Gençlik Batman Güncel Haberler

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