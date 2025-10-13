Gercüş'te Mezrone Üzümünden Pekmez Üretimi Başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde tescilli mezrone üzümünden pekmez yapmak için kazanlar yakıldı.

İlçede 40 bin dekar alanda üretimi yapılan tescilli mezrone üzümünde bağ bozumunun başlamasıyla vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de satışlarla aile ekonomilerine katkıda bulunmak için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede yoğun olarak tüketilen, besin değeri yüksek mezrone üzümünden pekmez yapmak için üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor.

Bağlardan toplanan üzümleri traktörlere yükleyen çiftçiler, sıkma makinelerinde ezdikleri üzümün suyunu çıkarıyor.

Kazanlarda kil toprağı eklenerek kısa bir süre kaynatılan ve köpüğü alınan üzüm suyu dinlendirme kazanlarında bekletiliyor. Daha sonra çiftçiler, kazanlara tekrar konuldukları üzüm suyunu pekmez kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 3-4 saat boyunca kaynatıyor.

Bu yöntemle yaklaşık 50 litre üzüm suyundan 10 litre pekmez üretiliyor. Üreticiler ailelerinin ihtiyacı olan kısmı ayırdıktan sonra kalan pekmezi satarak gelir elde ediyor.

"Vatandaşlarımızın çok tercih ettiği ürünler"

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, AA muhabirine, 2024 yılında tescillenen mezrone üzümünün marka değerinin arttığını söyledi.

Mezrone üzümünün lezzetiyle üst seviyede olduğunu dile getiren Öztaş, "Vatandaşlarımız bu üzümü sofralık olarak tüketmekte aynı zamanda geleneksel yöntemlerle yaptığı pekmez ve türevi ürünlerle de bu lezzeti daha da üst noktalara çıkarıyor." dedi.

İlçede 40 bin dekar alanda mezrone üzümü üretildiğini bildiren Öztaş, vatandaşların bağ bozumu sezonunun başlamasıyla üzümü geleneksel yöntemlerle pekmez, cevizli sucuk, pestil gibi ürünlere dönüştürdüğünü anlattı. Öztaş, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerimiz gerek şifası gerek de geleneksel miras olması hasebiyle vatandaşlarımızın çok tercih ettiği ürünler, aynı zamanda ekonomik bir değere sahip. Üreticilerimiz buradan elde ettikleri ürünleri satarak evlerine ek gelirler sağlıyor."

"Pekmez, olmasa olmazımız"

Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında yaşayan Beşir Demir, ilçede pekmez sezonunun başladığını söyledi.

Pekmez mesaisinin bağdan üzüm toplayarak başladığını anlatan Demir, "Pekmezi şifa amaçlı da kullanıyoruz. Ailemize yetecek kadarını kendimiz için saklıyoruz. Fazlasını da satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan ve bağ bozumu döneminde Kırkat köyüne gelen Hasan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üzüm bağımız var. Yaz döneminde bunlarla zamanımızı geçiriyoruz. Pekmez yapımı bizim geleneğimizdir. Pekmez, olmasa olmazımız. Bağdan üzümleri topladım ve pekmez yaptım. Yaptığım pekmezi İstanbul'daki çocuklarıma götüreceğim."

Kırkat köyünde pekmez yapan kadınlardan Ayşe Demir de pekmez yapımı için sabah erken saatte işe başladıklarını dile getirdi.

Pekmez yapımının meşakkatli olduğunu aktaran Demir, pekmezi kahvaltıda yoğurtla beraber tükettiklerini belirtti.