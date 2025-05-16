Gercüş'te Doğal Gaz Hattı Protokolü İmzalandı

Gercüş'te Doğal Gaz Hattı Protokolü İmzalandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde doğal gaz hattı kurulması için protokol imzalanırken, Vali Ekrem Canalp ve milletvekilleri, doğal gazın yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde doğal gaz hattı kurulması için protokol imzalandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, doğal gazın günlük yaşamı kolaylaştırdığını belirterek, doğal gazın Gercüş'te de yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da geçmişte soba ve kömürle ısınmanın zorluklarını anlattı.

Nasıroğlu "Eskiden bir sobayı yakmak ve temizlemek büyük bir emek isterdi. Erkekler de kömür ya da odun temin etmek için yoğun çaba sarf ederdi. Bugün ise bir düğmeyle evi ısıtmak mümkün hale geldi. Bu konforu tüm vatandaşlarımız hak ediyor." dedi.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ise ilçeye doğal gaz gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve AKSA Doğalgaz Siirt ve Batman İşletme Müdürü Adnan Doğan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Doğal gazın ilçeye kasım ayında ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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