Disk-Ar Raporuna Göre, Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 12 Milyon 627 Bin Kişiye Ulaştı

(ANKARA) - DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 627 bin kişiye, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 31'e ulaştı. Rapora göre, gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 14,8, genç kadınlarda yüzde 21,8 oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), haziran ayına ilişkin ikinci "İşsizliğin Görünümü Raporu"nu yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 30 Haziran 2026'da açıkladığı Mayıs 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları üzerinden hazırlanan raporda, TÜİK'in mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 8,2, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 31 olarak açıkladığı belirtildi. Raporda, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısının, 2026 yılı Mayıs ayında 2 milyon 883 bin olduğu ifade edildi.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısının ise 12 milyon 627 bin olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, şu ifadeler kaydedildi:

"Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor. Mayıs 2024'te 3 milyon 32 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2025'te 2 milyon 978 bin ve Mayıs 2026'da 2 milyon 883 bin oldu. Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar gerilese de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Mayıs 2024'te 9 milyon 919 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2025'te 12 milyon 341 bine ve Mayıs 2026'da 12 milyon 627 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı."







"TÜRKİYE'DE 5,5 MİLYON KİŞİ, ÇALIŞMAK İSTEMESİNE RAĞMEN İŞ BULAMIYOR"







Kaynak: ANKA

Mayıs 2024'te yüzde 8,4 olan dar tanımlı işsizlik oranı Mayıs 2025'te yüzde 8,4 ve Mayıs 2026'da yüzde 8,2 olarak açıklandı. Mayıs 2024'te yüzde 24,9 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Mayıs 2026'da yüzde 31'e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış 286 bin iki yıllık artış 2 milyon 708 bin oldu. Zamana bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış hızla sürüyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son iki yılda 3 milyondan 4,3 milyona yükselerek 1,3 milyon kişi arttı. Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Potansiyel işgücü sayısı son 2 yılda 1,6 milyon kişi artarak 3,9 milyondan 5,5 milyona yükseldi. Başka bir ifadeyle Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de 5,5 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Görüldüğü gibi dar tanımlı işsizlik dışındaki bütün işsizlik türleri yükseliyor. Bu sebeple dar tanımlı işsizlik sınırlı bir çerçeveye sahip ve işgücü piyasalarını anlamak için yetersizdir.Kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretmeye devam ediyor. Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 14,8 iken genç kadınlarda yüzde 21,8'dir. Mayıs 2026'da 2,4 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı."