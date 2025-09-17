Haberler

Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin İş Birliği Ziyareti

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Seydişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile gençlik ve spor faaliyetlerini değerlendirerek iş birliği projeleri hakkında konuştu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Öztürk, Kaymakam Kıyıcı ve Başkan Ustaoğlu ile ilçedeki gençlik ve spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kıyıcı, ziyaret sonrası gazetecilere, iş birliği içinde yürütülebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ustaoğlu ise Seydişehir'de gençlerin sportif faaliyetlerde daha fazla yer alabilmesi için mevcut imkanları artırmak için yeni projeler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öztürk de ilçede gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif projelerin desteklenmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

