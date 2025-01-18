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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta Gençlerle Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde Vali Abdullah Köklü ve gençlerle bir araya geldi. Spor tesislerini de dolaşan Bakan Bak, basketbol ve masa tenisi oynayarak öğrencilerle keyifli anlar geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret eden Bak, ardından Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Vehbi Akdağ Sporcu Merkezi ve Spor Salonu ile Tokat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bak, burada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile basketbol oynadı.

Bak ve Güler, öğrencilerle de masa tenisi maçı yaptı.

Programlara AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir de katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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