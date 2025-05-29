Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Amcası Memiş Bak Hayatını Kaybetti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın hayatını kaybeden amcası Memiş Bak (92), Rize'nin Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Bak, cenazede taziyeleri kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirdi. Memiş Bak için memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Bakan Bak, taziyeleri kabul etti. Memiş Bak, Pazar Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Derinsu köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

HABER KAMERA: Abdullah UZUN/PAZAR(Rize),