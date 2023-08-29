Yurtlara başvuru süreci başladı! 950 bin yatak kapasitesi var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "KYK yurtları ile ilgili başvuru sürecimizi başlatıyoruz. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu.

950 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

EVLERİ HASARLI OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencileri öncelik gurubuna eklediklerini ifade eden Bakan Bak, "Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" ifadelerine yer verdi.