Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Nurdağı 1 Konteyner Yaşam alanında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF'in iş birliği ve Netflix'in desteğiyle kurulan Genç Alan'ı ziyaret etti.

Eminoğlu, çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı. Depremin yaralarının hızla sarıldığını belirten Eminoğlu, sanat ve sporla bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi. Eminoğlu, deprem bölgesinde 1 yılda yaraların hızla sarılmaya çalışıldığı belirterek, "Milletimizin merhamet ve kardeşlik duygusuna hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizin din, dil, ırk fark etmeksizin sporla, sanatla, kültürle köklerini bilen ve geleceğe vizyonla bakan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda Genç ofis, Genç alanlar çok önemli olduğunu tüm arkadaşlarımızla depremin birinci günü bölgedeydik, yine birinci yıl dönümünde de deprem bölgesindeyiz" dedi.

Eminoğlu ve beraberindekiler depremin 1'inci yıl dönümünde İslahiye Yaşam Alanı 1'deki Halk kütüphanesini ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Eminoğlu, depremzede gençlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.