Eskişehir'de gönüllü gençlerden kiraz hasadına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Çifti Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde gönüllü hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Mihalıççık Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mihalıççık İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Beylikova Gençlik Merkezi adına 26 gönüllü genç katıldı.

Etkinlik kapsamında gençler, ilçede faaliyet gösteren aile işletmesine ait kiraz bahçelerinde sezonun son kirazlarının hasadına destek verdi.

Hasat çalışmalarına katılan gençler, üretim sürecini yerinde gözlemleyip, tarımsal üretim ve kırsal yaşam hakkında deneyim kazandı.