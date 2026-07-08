Haberler

Eskişehir'de gönüllü gençlerden kiraz hasadına destek

Eskişehir'de gönüllü gençlerden kiraz hasadına destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Genç Çifti Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde 26 gönüllü genç, aile işletmesine ait kiraz bahçelerinde sezonun son hasadına katılarak tarımsal üretim deneyimi kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Çifti Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde gönüllü hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Mihalıççık Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mihalıççık İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Beylikova Gençlik Merkezi adına 26 gönüllü genç katıldı.

Etkinlik kapsamında gençler, ilçede faaliyet gösteren aile işletmesine ait kiraz bahçelerinde sezonun son kirazlarının hasadına destek verdi.

Hasat çalışmalarına katılan gençler, üretim sürecini yerinde gözlemleyip, tarımsal üretim ve kırsal yaşam hakkında deneyim kazandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Hem eşine hem çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan yakalandı
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

Trump'tan 4 yıldır devam eden savaşın seyrini değiştirecek izin
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek