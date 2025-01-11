(ANKARA) - Genç Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş, partisinden ayrıldığını açıkladı. Toptaş, "Bu rozetle yaklaşan tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesinde yeterli etkiyi üretemeyeceğimizi görüyorum. Ancak biliniz ki bu bir vazgeçiş değil tam tersine daha güçlü bir başlangıçtır" dedi.

Burçin Şahindur'un Genel Başkanlık koltuğuna seçildiği Olağanüstü Kurultay'da Genç Parti Genel Sekreteri seçilen iş insanı Uğur Toptaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Toptaş, paylaştığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Daha düne kadar apolitik bir iş insanıydım. Fakat bütün toplumsal olaylara, güzel ülkemizin toprak bütünlüğüne, özellikle de gençlerimizin, kadınlarımızın ve de giderek yoksullaşan emekli büyüklerimizin hayatlarına son derece duyarlıydım. Nitekim bu hassasiyetim neticesinde çevremin teklifleriyle yolum siyasetle kesişti. Seçime katılma yeterliliği olan Genç Parti'nin önce İstanbul İl Başkanlığı'nı sonra da Genel Sekreterliği'ni üstlendim. Ülkemizin gelmiş olduğu noktada gördüm ki teröristbaşıyla müzakere eden hatta bir adım ileri gidip özgür bırakmaya hazırlanan bir siyasal iktidar var. Ülkemizin toprak bütünlüğü uğruna canını veren şehitlerimiz hiçe sayılıyor. Milleti ikna etmek amacıyla Abdullah Öcalan'ın sağlığı salıverilme gerekçesi yapılmak isteniyor. 13 yıldır süren Suriye meselesini 13 günde çözdüler ve Öcalan'ı tartışmaya açtılar. Kendi tabanlarına 'ABD'yi, Avrupa'yı, İsrail'i Suriye'de tek ayak üzerinde yakaladık. Stratejik bir zafer kazandık. Apo Meclis'te konuşur ve çağrı yaparsa yarım asırlık terör biter' diye söylüyorlar. Ne diyeceklerdi? Ne anlatacaklardı? Yoksa bu işin sonu yine kandırıldık diye mi bitecek? Aziz milletimiz, Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve sosyal krizlerle çalkalandığı bir süreçte, tarihi bir dönemece doğru hızla ilerliyoruz. Her zamankinden uyanık, hiç olmadığımız kadar kararlı ve dirayetli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bugün, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, kollama ve muasır medeniyet seviyesine çıkarma iradesiyle her birimiz daha fazla inisiyatif almak, elimizi taşın altına koymak zorundayız. Siyaset üstü bir mesele olarak gördüğüm bu mücadelede aynı inanç ve kararlılıkla ama yeni bir istikamet çizmek amacıyla Genel Sekreterlik görevini üstlendiğim Genç Parti'den ayrılıyorum. Çünkü bu rozetle yaklaşan tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesinde yeterli etkiyi üretemeyeceğimizi görüyorum. Ancak biliniz ki bu bir vazgeçiş değil tam tersine daha güçlü bir başlangıçtır. Mücadelemiz şimdi başlıyor."