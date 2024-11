Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan İktidara "Öcalan" Uyarısı: "İç Barış İçin Bunu Çıkartırken Bir Anda Ülkeyi İç Savaşa Sürüklersiniz"

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasının riskleri konusunda" Cumhur İttifakı'nı uyardı. Şahindur, "Şu ana kadar sessiz, hala keşfedilmemiş birçok kripto hücre var bu ülkede. Hala uyuyan terör hücreleri var. İç barış için bunu çıkartırken bir anda ülkeyi iç savaşa sürüklersiniz" dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "ev hapsi" tartışmalarını değerlendirdi. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını hatırlatan Şahindur, "Türkiye'nin kripto hücreler nedeniyle kaosa sürüklenebileceğini" ileri sürerek, şunları kaydetti:

"İktidar bugün gazetecileriyle ülkeye bir haber yolladı. Bu haber ne? 'Apo'nun evi tutulmuş, eşyaları konulmuş, her şey dayanıp döşenmiş, her şey hazırmış ve Apo eve çıkacakmış.' Hayırlı olsun. Tarihe not düşmek amacıyla şu açıklamayı yapmak istiyorum. Apo'yu dışarı çıkarttınız, evet konuşma yaptıracaksınız Meclis'e getirdik. Peki hatırlar mısınız Rus Büyükelçisi vardı... Bir tane hain emniyet teşkilatımıza sızmıştı. Rus Büyükelçisi'ni konuşma yaparken bu hain öldürdü. Bunun yaşanmayacağını nasıl garanti edebilirsiniz? Şu ana kadar sessiz, hala keşfedilmemiş birçok kripto hücre var bu ülkede. Hala uyuyan terör hücreleri var. Bunların emniyet teşkilatımıza veya... Güvenlik teşkilatımız orayı kim koruyacaksa, asker mi, polis mi? Bunların içine sızıp orada düzenlenecek bir suikast sonrasında ülkenin düşeceği durumu düşünebiliyor musunuz? İç barış için bunu çıkartırken bir anda ülkeyi iç savaşa sürüklersiniz. Bunun altından kalkamazsınız.

Daha önce açılım sürecinde yaşadığınız, 793 şehit verdiğimiz, üç binden fazla gazi verdiğimiz, olaylardan daha büyük olaylar çıkar. Ne dünya kamuoyuna bunu açıklayabilirsiniz, ne Kürt vatandaşlarıma açıklayabilirsiniz. Buradan, bu yanlıştan, bu akıl tutulmasından bir an önce dönmeyi, dönmemiz gerektiğini söylüyorum. Apo, bebek katilidir, teröristbaşıdır. PKK bir terör örgütüdür. Apo'nun olacağı tek yer İmralı'dır. PKK terör örgütü de silahlarını gömmeyecek, silahlarını teslim edecek. Çünkü terörle müzakere olmaz, terörle mücadele olur."