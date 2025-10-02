Genç Girişimci İbrahim Balkan, Geleneksel Yufka ve Bazlama Üretiyor

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan genç girişimci İbrahim Balkan, yufka ve bazlama yaparak geçimini sağlıyor.

19 yaşındaki Balkan, işletmesinde geleneksel yöntemlerle köy yufkası ve bazlama üretimi yaparak hem geçimini sağlıyor hem de iş imkanı sunuyor.

Balkan, gazetecilere, hem geleneksel tatları yaşatmak hem de memlekete hizmet etmek için böyle bir hayal kurduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Balkan, "Bu iş, sadece bir ticaret değil, çocukluk hayalimin gerçeğe dönüşmüş hali. Kısa sürede ilçe halkının yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.