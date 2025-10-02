Genç Girişimci İbrahim Balkan, Geleneksel Yufka ve Bazlama Üretiyor
19 yaşındaki İbrahim Balkan, Konya'nın Yunak ilçesinde geleneksel yöntemlerle yufka ve bazlama yaparak hem geçimini sağlıyor hem de istihdam yaratıyor. Bu iş, onun çocukluk hayali.
Balkan, gazetecilere, hem geleneksel tatları yaşatmak hem de memlekete hizmet etmek için böyle bir hayal kurduğunu söyledi.
Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Balkan, "Bu iş, sadece bir ticaret değil, çocukluk hayalimin gerçeğe dönüşmüş hali. Kısa sürede ilçe halkının yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.
Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel