Haberler

Genç Girişimci İbrahim Balkan, Geleneksel Yufka ve Bazlama Üretiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki İbrahim Balkan, Konya'nın Yunak ilçesinde geleneksel yöntemlerle yufka ve bazlama yaparak hem geçimini sağlıyor hem de istihdam yaratıyor. Bu iş, onun çocukluk hayali.

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan genç girişimci İbrahim Balkan, yufka ve bazlama yaparak geçimini sağlıyor.

19 yaşındaki Balkan, işletmesinde geleneksel yöntemlerle köy yufkası ve bazlama üretimi yaparak hem geçimini sağlıyor hem de iş imkanı sunuyor.

Balkan, gazetecilere, hem geleneksel tatları yaşatmak hem de memlekete hizmet etmek için böyle bir hayal kurduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Balkan, "Bu iş, sadece bir ticaret değil, çocukluk hayalimin gerçeğe dönüşmüş hali. Kısa sürede ilçe halkının yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.