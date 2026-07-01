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Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 120 litre yağ ve 644 bin 820 sahte etiket ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 6 bin 400 litre akaryakıt, 3 bin 120 litre yağ, çeşitli markalara ait??????? 644 bin 820 sahte etiket, çok sayıda koli ile bidon ve akaryakıt doldurmada kullanılan çeşitli araçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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