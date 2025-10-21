Geminbeli Tüneli'nde Yapım Aşaması Tamamlanıyor

SİVAS'ta, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan Geminbeli Tüneli inşaatında son aşamaya gelindi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, bölgenin ulaşım kaderini değiştirecek olan Geminbeli Tünelimiz artık son aşamalarına yaklaştı. Bu proje yalnızca bir tünel değil Sivas'ın Karadeniz'e, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak bir gönül yoludur" dedi.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'nde 2013 yılında başlayan çalışmalar sürüyor. Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan tünelin inşaatında son aşamaya gelindi. 2010 rakımlı, kıvrımlı yoluyla kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne yapılan tünel, ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak. Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki tünelin 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL maliyetli tünelde elektrik aksamları tamamlanırken, üst yapı ve bağlantı yollarında ise çalışmalar sürüyor.

'BURASI BİR GÖNÜL YOLU'

Tüneldeki çalışmalara ilişkin bilgi veren AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, bölgenin ulaşım kaderini değiştirecek olan Geminbeli Tünelimiz artık son aşamalarına yaklaştı. Bu proje yalnızca bir tünel değil Sivas'ın Karadeniz'e, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak bir gönül yoludur. Zorlu kış şartlarında, virajlı ve tehlikeli dağ yollarında yaşanan güçlükleri ortadan kaldıracak. Vatandaşlarımıza hem güvenli hem hızlı hem de konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacak. Yaklaşık 8 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi Geminbeli Tüneli. Yaklaşık maliyeti de 3 milyar 700 milyon TL. Tamamladığında hem ticaretin hem turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Zaman tasarrufu, yakıt ekonomisi ve gerçekten çevre dostu yapısıyla da Geminbeli Tüneli bölgeye değer katacak bir proje haline gelecek" dedi.

'ÜST YAPISI DA TAMAMLANDIĞINDA HİZMETE GİRECEK'

Tünelde çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede hizmete açılacağını söyleyen Toy, "İçerisinde üstyapı imalatlarına da başlandı. Geçtiğimiz aylarda ben de tünelimizi ziyaret ettim. Hatta iki tüpün içerisinden de geçtik ve bilhassa içerisini de görmek istedik. İçerisinin elektrik aksamı tamamlanmıştı. Yan yolları tamamlanıyor ve üst yapısı da tamamlandığında hizmete girecek. Zaman zaman tüm Sivas halkının da bildiği gibi aksaklıklar oldu. Bu aksaklıklar elbette bizim de elimizde olan şeyler değildi ve dolayısıyla plan dahilinde olan bir sürede olmadı. Çünkü içerisinde göçükler de meydana geldi ama tamamlandığında yine AK Parti hükümetimizin bir hizmeti olacak. AK Parti hükümetleri döneminde tamamlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 'yol medeniyettir' diyor. Dolayısıyla biz yollar, köprüler, tüneller yapmaya ve insanlarımızın daha konforlu yolculuk yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,