Gib'den Gayrimenkul İlanlarına İnceleme: Gerçek Bedel Uyarısı

Güncelleme:
(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarında yer alan fiyatlarla gerçek satış bedelleri arasındaki uyumsuzlukların tespit edildiğini belirterek denetimlerin başlatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlarda yayımlanan gayrimenkul ilanlarına ilişkin yaptığı analizlerde, ilanlarda belirtilen tutar ile gerçek alım-satım bedelleri arasında farklılıklar tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi kapsamında gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin çok boyutlu veri setleri üzerinden incelendiği, ilan fiyatlarının gerçekleşen satış bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda uyumsuzluk tespit edilen işlemlerin farklı veri kaynaklarıyla izlenmeye devam ettiği vurgulanırken, vergi kaybına yol açabilecek uygulamalara karşı inceleme ve denetim süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi.

GİB, mükelleflerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı