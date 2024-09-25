Gelibolu'da Balıkçıdan Rekor Av: 11 Kilogram Lambuka ve Kılıç Balığı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçının oltayla, lambuka ve kılıç balığı yakaladı.

Balıkçı Nazım Gündüz (48), Yeniköy'den teknesiyle denize açıldığı Saros Körfezi'e oltalarını attı. Yaklaşık 45 dakikalık bir bekleyişin ardından oltasındaki hareketlenmeyi gören Gündüz, misinayı çekmeye başladı.

Misinada ağırlık ve dirençle karşılaşan Gündüz, yarım saat uğraş sonunda 11 kilogram ağırlığındaki lambukayı tekneye almayı başardı.

Dinlenmek için teknenin bir köşesine çekildiği sırada diğer oltasındaki hareketlenmesi fark eden Gündüz, dakikalar süren çabasının ardından kılıç balığını tekneye aldı.

Gündüz, iyi bir av yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "11 kilogramlık lambukayı 2 bin 700, 10 kilogramlık kılıç balığını ise 4 bin liradan balıkhanede sattım. Bu kadar büyüklükte 2 ayrı balık tutacağım hiç aklıma gelmemişti. İlk kez böyle bir durum oldu. Allah bereket versin." dedi.