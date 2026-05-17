Gelibolu'da okçuluk şenliği düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında okçuluk şenliği düzenlendi. Makaralı yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri 19 Mayıs'ta verilecek.

Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmalarda sporcular kıyasıya yarıştı.

Makaralı yay erkekler kategorisinde Eymen Yeşilyurt birinci, Alp Kayra Arslan ikinci ve Ahmet Bahadır Kaya üçüncü oldu.

Makaralı yay genç kızlar kategorisinde ise Burçin Kırpat birinci, Doğa Özel ikinci ve Özge Türkel üçüncülük elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri 19 Mayıs'ta düzelenecek tören sırasında verilecek.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
