Geleceğin şef garson ve aşçıları dünya mutfağını Sarıkamış'ta öğreniyor - Haberler

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Turizm Fakültesi ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler, geleceğin şef garson ve aşçıları olmak için Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağını da öğreniyor.

KAÜ Sarıkamış yerleşkesindeki Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümünde 80, Sarıkamış Meslek Yüksekokuluna bağlı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programında ise 100 öğrenci, eğitimlerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi'nde sürdürüyor.

Başta zengin Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağının yanı sıra mutfak kültürü, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve ziyafet servis yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, geleceğin şef garsonları ile usta aşçıları olmayı hedefliyor.

Öğrenciler hem okulda hem de özellikle kışın gözde mekanlarından olan ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yer alan otellerde uygulamalı dersler görerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin mutfağını da öğrenen öğrenciler, özellikle İtalya ve Fransa mutfaklarından yemeklerin yapımında hünerlerini sergiliyor.

Öğrenciler, İtalyan mutfağında bulunan risotto, ravioli, tiramisu, fettucini alfredo, lazanya ile Fransız mutfağındaki vichissoise, croque madame, ratatouille, beef stroganoff ve creme brulee gibi yemekleri de yaparak yurt dışındaki mutfaklarda da görev almak istiyor.

Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Karabayır, AA muhabirine, öğrencilerin hem teoride hem uygulamada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mutfağa sahip olduklarını söyledi.

Karabayır, öğrencilerin iyi eğitim almaları için bütün imkanları zorladıklarını belirterek, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüsnü Kapu olmak üzere Yapı İşleri Daire Başkanı Ufuk Keskin Bey'in bu bölümlerin açılmasında çok emekleri oldu. Altyapımız yerinde, yurtlarımız tam kapasiteyle çalışıyor. Ayrıca burası turizm bölgesi olduğu için öğrencilerimizin otellerde, restoranlarda uygulama imkanı da var. Hem turizm fakültesi hem meslek yüksekokulumuzun olması iki bölümdeki sinerjiyi artırıyor." dedi.

Fiziki koşullar ve akademik anlamda batıdaki üniversitelerden farklarının olmadığını dile getiren Karabayır, "Öğrencilerimiz, burayı tercih etme durumunda batıdaki üniversitelerimizden hiçbir farkımızın olmadığını, uygulamalarını çok rahat yapabileceklerini, dünya mutfağını öğrenebileceklerini görecek." diye konuştu.

Öğrenciler eğitimlerini profesyonel mutfakta sürdürüyor

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erol Geçgin de profesyonel bir mutfağa sahip olduklarını ifade ederek, öğrencilere yüksekokuldaki bu mutfakta aşçılık ve gastronomi alanında gruplar halinde eğitim verdiklerini kaydetti.

Geçgin, fakültenin, yüksekokulun ve mutfağın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizler hocalar olarak derslerin hakkını vermeye çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin taze ürün haricindeki diğer ürünleri meslek yüksekokulu ve turizm fakültesince karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz okulu bitirdikten sonra daha iyi yerlere gelecek." ifadesini kullandı.

Geleceğin usta aşçıları eğitimden memnun

Öğrencilerden İrem Işık da gastronomi okumanın hayallerinden biri olduğunu dile getirerek, "Şu an mutfakta profesyonel eğitim görüyoruz. Hocalarımızın eğitimleriyle diğer üniversitelerden geri kalmıyoruz. Burada hayal gücümüz ve kısıtlı malzemelerden nasıl yemekler yapabiliriz, onu öğreniyoruz. Ben de hocalarımı örnek alarak gastronomi alanında akademisyen olmak istiyorum." diye konuştu.

Ali Solmaz ise bir çok eğitimi aldıklarını belirterek, "Buradaki eğitimimi bitirince Fransa'ya ve İtalya'ya gidip onların mutfağını daha iyi öğrenmek istiyorum. Yani Avrupa ile Türk mutfağını harmanlamak, daha sonra bir restoran açmak istiyorum." dedi.