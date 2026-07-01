Albüm: Çinli Otomobil Üreticisi Geely, Yerli Robot Teknolojisiyle Yeni Enerjili Araç Üretimine Güç Katıyor
Çin'in Zhejiang eyaletindeki Geely'nin yeni enerjili araç üretim tesisinde, Siasun Robotik'in geliştirdiği yerli kaynak robotları tam kapasiteyle çalışarak üretim kapasitesini artırıyor ve ihracatı destekliyor.
SHENYANG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinde bulunan Geely'nin yeni enerjili araç üretim tesisinde, Siasun Robotik ve Otomasyon Şirketi'nin geliştirdiği yerli üretim kaynak robotları tam kapasiteyle çalışıyor.
Bu yüksek teknoloji atılımı, şirketin yeni enerjili araç üretim kapasitesini artırırken ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmesine de imkan sağladı.
Kaynak: Xinhua