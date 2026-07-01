Albüm: Çinli Otomobil Üreticisi Geely, Yerli Robot Teknolojisiyle Yeni Enerjili Araç Üretimine Güç Katıyor

SHENYANG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinde bulunan Geely'nin yeni enerjili araç üretim tesisinde, Siasun Robotik ve Otomasyon Şirketi'nin geliştirdiği yerli üretim kaynak robotları tam kapasiteyle çalışıyor.

Bu yüksek teknoloji atılımı, şirketin yeni enerjili araç üretim kapasitesini artırırken ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmesine de imkan sağladı.

Kaynak: Xinhua