Gebze'de 47 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden açıklamaya göre, ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Gebze ilçesinde iş yerinde yapılan aramada, 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel