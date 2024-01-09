Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükgöz, 2023 yılı içerisinde çekilen Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler Arasında" fotoğrafını seçen Büyükkgöz, "Haber"de Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu", "Spor"da Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" adlı karelerini tercih etti.

Büyükgöz, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece Bombardımanı" fotoğraflarını oyladı.

Büyükgöz, AA muhabirine, 5 kategoride düzenlenen yarışmanın tarihe not düşülecek mahiyette karelerden oluştuğunu söyledi.

Anadolu Ajansına teşekkür eden Büyükgöz, "İç dünyamızdaki algılara dayalı 5 kategoride seçimler yaptık. Herkesin düşüncüleri ve değerlendirmeleri farklı olacağı için de sonuçların farklı çıkması mutlaka yaşanacaktır. Umuyorum ki ortak değerler konusunda vicdani kabuller bizleri bir noktada çoğunluklu hale getirecektir. Umarım ki o çoğunluklu karede toplanan tercihler, dünyaya ve topluma bir mesaj olur." diye konuştu.

Büyükgöz, çekilen karelerin bu günü ve yarını hatırlatacağını ifade ederek, insanlığın çekilen acı dolu karelerden ders alması, mutlu bir dünya inşa etmek için çaba içerisine girmesi gerektiğini kaydetti.