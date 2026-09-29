Gazze Ticaret ve Sanayi Odası, ürün çeşidinin 10 binden 200'e düştüğünü bildirdi.

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Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir et-Tabba, İsrail'in yıkıcı saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne soykırım öncesinde giren 10 binden fazla ürün çeşidinin 200'e kadar düştüğünü, halkın sistematik bir açlık ve yokluk politikasıyla karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Mahir et-Tabba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Gazze'deki ekonomik ve insani tablonun "çok ağır" olduğunu ve "köklü bir değişiklik" yaşanmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze halkına yönelik "baskı, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikasını" sürdürdüğünü aktaran Tabba, bunun "bölgeye giren yardımların niteliği ve miktarının kontrol altında tutulması" yoluyla uygulandığını dile getirdi. Tabba, saldırıların, can kayıplarının ve sınır kapılarından ürün ile insan geçişine getirilen kısıtlamaların devam ettiğini hatırlattı.

Üretim sektörlerinin çökmesi ve ekonomik tesislerin büyük kısmının yıkılması nedeniyle Gazzelilerin "bilinmezi beklediğini" dile getiren Tabba, toparlanma sürecine ve yeniden inşaya dair net bir vizyonun bulunmadığına dikkati çekti. Kısıtlamaların sürmesinin toparlanma maliyetini artıracağı uyarısında bulunan Tabba, Gazze'nin en temel yaşam koşullarına dönmesi ve ekonomisini yeniden inşa edebilmesi için on milyarlarca dolara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"Anlaşma, Gazze'de ekonomiye olumlu yansımadı"

Ateşkes anlaşmasının ekonomik alandaki etkilerine değinen Tabba, anlaşmanın Gazze'deki insani ve ekonomik duruma "olumlu yansımadığını" ve tablonun "yıkıcı ve felaket boyutunda" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yükümlülüklerinden kaçındığını ifade eden Tabba, "İsrail, Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı, mutabık kalınan miktarın yüzde 30'unda kalıyor." dedi.

Tabba, soykırımın "ekonomik sektörün üretim gücünden geriye kalanı da vurduğunu" belirterek, 2006'nın ortasından bu yana süren abluka ile 20 yılda düzenlenen 5 saldırının ekonomiyi zaten büyük ölçüde zayıflattığını hatırlattı.

Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de gerçek bir iyileşme olmadığını kaydeden Tabba, bir yıl içinde kapıdan geçenlerin sayısının yaklaşık 10 bini aşmadığını ve günlük ortalamanın 30 kişi civarında kaldığını ifade etti.

Tabba, Gazze ekonomisinin çeşitliliğini büyük oranda yitirdiğini ve "savaştan önce 10 binden fazla olan ürün çeşidinin 200'e kadar azaldığını" vurgulayarak, bu durumun "Gazze ekonomisinin uğradığı tahribatın boyutunu" gösterdiğini ve ekonominin normale dönmesinin yıllar alacağını sözlerine ekledi.

Gazze'de İsrail soykırımı

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 23 Filistinli yaşamını yitirdi, 175 bin 111 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA