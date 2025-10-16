Haberler

Gazze'nin yeniden inşası konferansında özel sektörün rolü ve uluslararası finansman vurgulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Mısır ve Filistin'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen Wilton Park Konferansı'nda, Gazze'nin yeniden inşasının on milyarlarca dolarlık maliyet gerektirdiği belirtilerek bu süreçte özel sektörün katılımı ve uluslararası finansmanın önemine vurgu yapıldı.

İngiltere, Mısır ve Filistin'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen Wilton Park Konferansı'nda, Gazze'nin yeniden inşasının on milyarlarca dolarlık maliyet gerektirdiği belirtilerek bu süreçte özel sektörün katılımı ve uluslararası finansmanın önemine vurgu yapıldı.

İngiltere, Mısır ve Filistin hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenen " Gazze'nin Yeniden İnşasının Finansmanı" konulu Wilton Park Konferansı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Gazze'de ateşkesin başlaması, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Filistinlilerin ailelerine kavuşması ve insani yardımın yeniden başlamasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, bu noktaya gelinmesinde ABD'ye liderliğinden, arabuluculara ise yoğun çabalarından ötürü teşekkür edildi.

Bildiride, kalıcı barışın sağlanması için sadece siyasi çabaların değil, ekonomik toparlanma ve Gazze'nin yeniden inşasının da gerekli olduğu vurgulandı.

Konferansta yapılan görüşmelere önemli paydaşlar, uluslararası yatırımcılar, Filistin özel sektör temsilcileri ile Arap hükümetlerinin katıldığı aktarılan bildiride, görüşmelerde, özel finansmanı harekete geçirmek dahil, yeniden inşa sürecine ilişkin çözümlerin ele alındığı belirtildi.

Bildiride, Gazze'nin yeniden inşasının on milyarlarca dolara mal olacağının altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Bu, hem finansman hem de özel sektörün aktif katılımı ve uzmanlığını gerektirecek. Bu hafta yaptığımız görüşmelerde, Filistinlileri iyileştirme ve yeniden inşa çabalarının merkezine yerleştirirken sürdürülebilir özel finansman yaratmanın yollarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Bu ilerleme, Gazze için Arap İslam Erken İyileştirme, Yeniden İnşa ve Kalkınma Planı ile İki Devletli Çözüm Konferansı Sonuç Belgesi'nde özetlenen mevcut yeniden inşa planlarını temel alıyor."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.