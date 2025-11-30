Gazze'deki Marangoz, Saldırılardan Etkilenen Balıkçıları Kurtarıyor

Filistinli marangoz ve tekne tamir ustası Atiyye Mikdad, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında büyük kısmı kullanılamaz hale gelen balıkçı teknelerini tamir ederek yeniden "ekmek teknesi" olmalarını sağlıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten önce de Gazze açıklarında avlanma derinliğini düşürerek Filistinli balıkçıların avlanmasına engel oluyordu.

Gazze'de iki yıl boyunca devam eden İsrail'in yoğun saldırılarında ise balıkçılık sektörü neredeyse tam anlamıyla çöktü. Yaklaşık 4 bin 500 balıkçının büyük kısmının tekneleri kullanılamaz hale geldiği için geçim kapıları da kapandı.

Bugün gelinen noktada Gazze'de yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşması var ancak abluka halen sürüyor. Tekneleri olmayan balıkçılar da küçük plastik levhalar üzerinde denize açılmak gibi ilkel ve güvenli olmayan yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

Burada, Filistinli marangoz ve tekne tamir ustası Atiyye Mikdad devreye giriyor.

Mikdad, yıkılan evlerden çıkardığı kapıları, tahtaları malzeme olarak kullanıp tekneleri tamir etmeye ve balıkçılara yeniden umut olmaya çalışıyor.

Yokluğun içinde tekneleri tamir ediyor

İsrail'in balıkçı teknelerinin tamamına yakınını kullanılamaz hale getirdiğini söyleyen Mikdad, balıkçıların kullanabileceği ürünler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yüzde 50'si tahrip olmuş tekneleri alıp tamir ettiklerini belirten Mikdad, "Yokluğun içinden malzeme çıkarıp topluyoruz. Yıkılmış evlerden çıkardığımız kapılar, tahta parçaları ile çok yüksek fiyata satın aldığımız fiberglassla (cam elyafı) tekneleri onarıyoruz." dedi.

Tamir işinde cam elyafının en temel maddelerden biri olduğunu ifade eden Mikdad, eskiden kilosu yaklaşık 22 dolar olan bu ürünü bugün 46 dolara bulabildiklerini kaydetti.

Mikdad, kürekli bir teknenin üretiminin 60 bin şekele (yaklaşık 18 bin dolar), onarımının ise aldığı hasara göre 20 bin ila 30 bin şekele (6-9 bin dolar) mal olduğunu ifade etti.

Tamir işinden kendi karınlarını doyuracak kadar para kazandıklarını aktaran Mikdad, "asıl amaçlarının insanların işini görmek" olduğunu dile getirdi.

Balıkçıların tekne gibi umuda da ihtiyacı var

Bazı tekneleri 5-6 altı ayrı parçayı ve tahtaları birleştirerek yaptıklarını söyleyen Mikdad, elektrikli aletleri çalıştırmakta sıkıntı yaşadıklarını ve bunu da güneş enerjisiyle çözmeye çalıştıklarını anlattı.

"Balıkçıların sadece tekneye değil onurlu bir hayata ve umuda ihtiyacı var." diyen Mikdad, ihtiyaçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Balıkçıları desteklemek, tahrip olan tekneleri için gerekli bakım malzemelerini, balıkçılık araç gereçlerini ve iki yıl süren soykırımdan sonra tekrar balıkçılığa dönebilmelerini temin etmek adına gerekli fonu sağlamak amacıyla özel bir kurum oluşturulmasını istiyoruz."