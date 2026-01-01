Haberler

Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gazze Şeridi'ndeki Yermuk sığınma merkezinde çıkan yangında, İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. Yangında bir kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in evlerini bombalayarak yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında bir anne ile çocuğunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ed-Derec Mahallesi'nde yer alan Yermuk sığınma merkezinde çadırların birinde yangın çıktığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği çadırdan Filistinli anne ve çocuğunun cansız bedenini çıkardığı aktarılan açıklamada, yangında bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarında çıkan yangının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli, çadır kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze'de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
