İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli baba engeline rağmen ailesi için mücadelesini sürdürüyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir çadırda yaşayan ve İsrail saldırılarında sağ bacağını kaybeden Muhammed Lafi, engeline rağmen ailesine yiyecek bulabilmek için mücadele ediyor.

Gazze'de ateşkesin üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti ancak insanların yaşam şartlarında kayda değer bir iyileşme olmadı.

İsrail, ilk aşamadan itibaren ateşkesi sürekli ihlal etti ve yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçtı; ateşkesin askeri ve siyasi içerikli maddelerinin yanı sıra insani durumu iyileştirmeye dönük olanları da yerine getirmedi.

Bunların başında da Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve günlük 600 tır girişine izin verilmesi yer alıyordu.

Sınır kapısının açılışı, ikinci aşamaya sarktı, insani yardım girişleri ise yaklaşık 200 tırda sınırlı kaldı. İsrail'in saldırıları sırasında şahit olunan açlıktan ölüm vakaları sona erdi ancak yemek ve su kuyrukları bitmedi.

İsrail saldırılarında sağ bacağını kaybeden baba Lafi de 6 kişilik ailesine bakabilmek için bu kuyruklarda beklemeye devam ediyor.

Yemek dağıtılıyorsa yiyorlar, yoksa aç kalıyorlar

Lafi, ekonomik şartların çok ağır olduğunu, sadece kendisinin değil tüm Gazze halkının aynı sıkıntıyı yaşadığını ve nakit para bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

"Abluka altında yaşamak çok zor. Hayır kurumları yemek dağıtıyorsa yiyoruz, yoksa yiyemiyoruz. 6 kişilik bir ailem var. Yemek getirirsem yiyorlar, getirmezsem aç kalıyorlar." diyen baba Lafi, her gün gidip yemek kuyruğuna girdiğini, ekmek bulmakta bile zorlandığını dile getirdi."

Ateşkes yok, abluka var

Lafi, "Askeri, siyasi ve iktisadi bir savaşın içinde olduklarını, saldırıların başından beri savaş üstüne savaş yaşadıklarını, kötüden daha kötüye gittiklerini" dile getirdi.

Sahada hala bir yenilik ve iyileşme olmadığını, her gün insanların ölmeye devam ettiğini kaydeden Lafi, şöyle devam etti:

"Ateşkes diye bir şey yok. Ateşkes sadece medyada var. Televizyonlarda ve uydu kanallarında ateşkesten bahsediliyor ama gerçekte öyle bir şey yok. Abluka altındayız, yiyecek, para ve su sıkıntısı çekiyoruz. Yemek için su için kuyruğa giriyoruz."

Lafi, yeni doğan bebeğinin bez ve mama gibi ihtiyaçları olduğunu, eşinin çocuğu emzirmesi için de beslenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.