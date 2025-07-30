Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokol değerlendirildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde Küçükköy Stadı'nın yenilenmesi, Spor Vadisi Projesi'nin tamamlanması, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne yönelik gençlik yatırımları, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artırılması ve yeni nesil dijital spor alanlarına öncülük edecek Espor Merkezi'nin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projelerin tamamlanmasıyla Gaziosmanpaşa'nın, spor altyapısı bakımından İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırdıklarını ifade etti.

Karadeniz, protokolle ilgili olarak, "Spor sahalarımızın yenilenmesi, gençlik projeleri, spor kulüplerimizin desteklenmesi gibi birçok başlığı içeren bu yatırımlar, özellikle gençlerimiz için büyük bir kazanım olacak. Bu değerli yatırımların ilçemize kazandırılmasında verdikleri destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve kıymetli Bakanımız Süleyman Soylu'ya tüm Gaziosmanpaşa halkı adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.