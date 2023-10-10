Gaziosmanpaşa'da Ticari Taksi ile Motosikletin Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan bir kişi, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan ağacın üstüne uçmuş, taksi ve motosiklet ise alev almıştı. Çarpma sonucu ağacın üzerine uçan ve orada asılı kalan Bertan Darıcı ambulansta, motosiklette bulunan Ayaz Ekinci ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan bir kişi, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan ağacın üstüne uçmuş, taksi ve motosiklet ise alev almıştı. Çarpma sonucu ağacın üzerine uçan ve orada asılı kalan Bertan Darıcı ambulansta, motosiklette bulunan Ayaz Ekinci ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ışıklı kavşaktan dönüş alan Mikayil Güler hakimiyetindeki 34 THH 99 plakalı ticari taksiye, karşı yönde seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 65 ABY 912 plakalı motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bertan Darıcı (20) yol kenarında bulunan yeşil alandaki ağacın üzerine uçarken, motosiklette bulunan Ayaz Ekinci ise yola savrulmuştu. Çarpışmadan sonra ticari taksi ve motosiklet alev almıştı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yaralıların yardımına koşmuştu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar Bertan Darıcı ve Ayaz Ekinci ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bertan Darıcı yolda hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Ayaz Ekinci ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bertan Darıcı ve Ayaz Ekinci'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - İSTANBUL