Gaziosmanpaşa'da Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çalan 7 Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da, bir kuyumcudan yaklaşık 3 kilo altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 17 Temmuz gecesi, Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde C.Y'ye ait iş yerinden 7 milyon liralık yaklaşık 3 kilo altının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmayla kimlikleri belirlenen H.A. (24), M.D.(29), O.A. (28), K.A. (26), F.K. (20), İ.O. (26), M.O. (21) ve B.V'nin (37) Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de özel harekat destekli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda 2 tabanca, 5 şarjör, 75 fişek, ikişer altın künye ile kolye ucu ve yüzük ele geçirildi.

Şüphelilerden H.A'nın çeşitli suçlardan 41 kaydı, 3 aranması ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, M.D'nin 37 suç kaydı ve 2 aranması, O.A'nın 31 suç kaydı, K.A'nın 2 suç kaydı, F.K'nın 12 suç kaydı, İ.O'nun 11 suç kaydı, M.O'nun 1 suç kaydı, B.V'nin ise 10 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kuyumcudan çalındığı tespit edilen ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde lüks araçla iş yerine gelen şüphelilerin önce kuyumcunun kepenklerini esnetmesi, ardından dışarıdan görünmemek için örtüyle etraflarını kapatması, diğer zanlıların ise kuyumcudan çaldıkları altınları dışarıya çıkarması yer alıyor.