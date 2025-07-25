Gaziosmanpaşa'da Çocuklar İçin Filistin Farkındalığı: Kağıt Uçak Yarışması

Gaziosmanpaşa'da Çocuklar İçin Filistin Farkındalığı: Kağıt Uçak Yarışması
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Anadolu Gençlik Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi, Filistin konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediği kağıt uçak yarışmasında çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yarışma sonunda 10 öğrenci ödüllendirildi.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziosmanpaşa Şubesince, çocuklarda Filistin konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kağıt uçak yarışması düzenlendi.

Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde, "Gazze İçin Uçuruyoruz" sloganıyla organize edilen yarışmaya, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler katıldı.

Ön elemeleri 23 Temmuz Çarşamba günü yapılan yarışmada finale kalan 50 öğrenci, "En güzel tasarım" ve "En uzağa uçan tasarım" kategorilerinde yarıştı.

Çocuklar kendi tasarladıkları kağıt uçaklarla yarışarak, hem el becerilerini hem de hayal dünyalarını geliştirdi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren 10 öğrenciye ödülleri verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er, AA muhabirine, bu etkinliğin sadece bir yarışma değil, mazlum Filistin halkına verilen bir selam olduğunu söyledi.

Er, "Çocuklarımızın hayalleri Gazze semalarında uçsun istiyoruz. Derneğimiz, farkındalık projeleriyle çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmaya devam ediyor." dedi.

Çocukların ve büyüklerin Filistin için bir şeyler üretmeye ihtiyacı olduğunu hissettiklerini kaydeden Er, "Çocuklarımızdan, ailelerden ciddi anlamda talep oluştu. 400'ü aşkın öğrencimiz arasından ön eleme gerçekleştirdik. Bugün ise ön elemelerden geçen, tasarım ve uçuş olarak yeterliliği bulunan uçaklarla finali yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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