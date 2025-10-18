Haberler

Gaziler Hidroelektrik Santrali, Çimstone İnşaat'a Özelleştirildi

Güncelleme:
Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Gaziler Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkı, 600 milyon lira bedelle Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi. Özelleştirme İdaresi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda santralin işletme hakkı en yüksek teklifi veren şirketin oldu.

(ANKARA) - Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Gaziler Hidroelektrik Santrali ve bu santralin kullandığı taşınmazların işletme hakkı, 600 milyon lira bedelle Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, santralin bir bütün olarak "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, ihale şartnamesi kapsamında işletme hakkının en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat'a verilmesi uygun bulunurken, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin ikinci en yüksek teklifi veren Mila Enerji A.Ş.'ye verileceği kaydedildi.

Söz konusu karar doğrultusunda işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi. Karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8'inci maddesi kapsamında alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
