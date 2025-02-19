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Gaziantep Üniversitesi Kadınlar Kategorisinde Floor Curling Türkiye Şampiyonu

Gaziantep Üniversitesi Kadınlar Kategorisinde Floor Curling Türkiye Şampiyonu
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Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Batman Üniversitesi zirveyi elde etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Floor Curling Türkiye Şampiyonası sone erdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar kategorisinde Gaziantep Üniversitesi birincilik elde etti.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Erzurum Atatürk Üniversitesi ikinci, Nişantaşı Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Batman Üniversitesi zirvede yer aldı. İkinci sırayı Nişantaşı Üniversitesi alırken, Erzurum Teknik Üniversitesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
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