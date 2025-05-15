Gaziantep'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Fahri Hemşerilik Unvanı

Gaziantep'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Fahri Hemşerilik Unvanı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik payesi verilmesini kararlaştırdı. Meclis toplantısında alınan karar, Ziraat Türkiye Kupası finalinin şehre olan katkıları üzerine yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesine karar verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs 2025 dönemi toplantısının ikinci birleşimi, Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, başkanlığında toplanan mecliste 53 gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Hacıosmanoğlu'na fahri hemşerilik payesi ve beratı verilmesine ilişkin ek gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te düzenlenmesinin şehir için önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu organizasyon esnafımız için de büyük bir ekonomik katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak park ve ulaşım süreçlerini kapsayan ciddi çalışmalar yürüttük. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, önümüzdeki süreçte milli maçın Gaziantep'te yapılması konusunda olumlu yaklaştı. Bu desteklerinden dolayı fahri hemşerilik payesi verilmesini meclis gündemine taşıdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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