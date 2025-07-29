Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 23 araç ve 52 personel ile yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel