Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın: 4 Saatte Söndürüldü

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te, halı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte söndürüldü. Fabrikada zarara neden olan yangını söndürme çalışmalarına, 52 personel ve 23 araç katıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.