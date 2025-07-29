Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın: 4 Saatte Söndürüldü

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Gaziantep'te bir halı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında zarara yol açıldı ve yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gaziantep'te, halı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte söndürüldü. Fabrikada zarara neden olan yangını söndürme çalışmalarına, 52 personel ve 23 araç katıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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