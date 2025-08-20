Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Hayata Geçti

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Yetenek Kaşifi Projesi"yle çocukların yeteneklerine göre eğitim alması hedefleniyor.

Proje ile 6 yaşındaki çocukların bilişsel ve sportif becerileri analiz edilerek yeteneklerine göre eğitim almaları sağlanacak. Bu kapsamda sportif becerisi öne çıkan çocuklar Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde, bilişsel yetenekleri öne çıkanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda eğitim alarak gelişimleri yakından takip edilecek.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtım ve açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Sedat Sezik, böyle bir organizasyona şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sezik, "Gaziantep olarak 'Eğitim Şehri Gaziantep' dedik. Yine Gaziantep diyoruz ve inşallah bugün burada Gaziantep FK'nin 10 yıl sonraki kalecisine, 10 yıl sonraki forvetine hitap ettiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'ten nice sporcular yetiştireceğimize inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların yeteneklerini erken keşfetme konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Önce çocukların taramasını yapacağız. Sonra yeteneklerini keşfedeceğiz. Bunu da öğretmenlerin gözetiminde yapacağız. Bu sistemi hayata geçirdiğimizde hep birlikte başarmış olacağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, eğitim için harcanan her emeğin er ya da geç karşılığını bulacağını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından "Yetenek Kaşifi Projesi" için protokol imzalandı.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, okul idarecileri ile çok sayıda öğretmen katıldı.