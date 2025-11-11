Gaziantep'te Yerfıstığı Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 16 bin 200 dönüm alanda yerfıstığı hasadı başladı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, İslahiye'de 10 bin dönüm, Nurdağı'nda ise 6 bin 200 dönüm alanda üretim yapıldığını belirtti.

Erdoğan, hasadın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanacağını, rekolte ve fiyatların bu yıl üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Bu sezon dönüm başına yaklaşık 600 kilogram verim beklediklerini ifade eden Erdoğan, üreticilerin topladıkları yerfıstığını çevre illerde sattığını belirtti.

İslahiye'nin kırsal Karapınar Mahallesi'nde ilk kez 180 dönüm alana yerfıstığı eken çiftçi Mutlu Uzun ise verimden ve fiyatlardan memnun olduklarını dile getirerek, "Dönüme 600-700 kilo arasında verim alıyoruz. Kilogram fiyatı da 52 ila 60 lira arasında. Bölgede bu ürüne çok geç başladık, keşke yıllar önce ekseydik." dedi.