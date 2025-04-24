Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Gaziantep'te Yeni Valilik Binası Mayıs'ta Hizmete Açılıyor

Gaziantep'te Yeni Valilik Binası Mayıs'ta Hizmete Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, yeni valilik binasının inşaatının tamamlandığını ve mayıs ayının ilk haftasında ilgili birimlerin taşınacağını duyurdu. 21 dönüm arazide inşa edilen bina, modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, kamu kaynaklarının verimli kullanılarak inşaatın yapıldığını ve mayıs ayının ilk haftasında taşınma işleminin tamamlanacağını söyledi. Gaziantep'te 2022 yılında inşaatı başlayan Valilik Binası tamamlandı. 21 dönüm arazi üzerine yapılan yeni binada Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Akyüz, mayıs ayının ilk haftasında çeşitli birimlerin taşınması ile birlikte yeni binada hizmet vereceklerini söyledi.

Akyüz, "Yeni valilik binamız mayıs ayının ilk haftası itibariyle valiliğimizin çeşitli birimlerinin taşınmasıyla beraber hizmet vermeye başlayacağız. Toplamda 21 dönümlük arazide 16 bin 500 metrekare inşaat alanında tüm birimlerimizle hizmet vereceğiz. Ağustos 2022 yılında iş sözlenmesi imzalandı. Bu süreçte 6 şubat depremini de hesaba kattığımızda aslında normal bir süreç içinde binamızın inşaatı tamamlanacak. Normal bir valilik formatından farklı daha yenilikçi ve vatandaşlara daha iyi hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş oldu binamız. Burası şehrin en önemli arterlerinden birisi. Burası yeni bir cazibe merkezi haline geliyor. Otoparkla ilgili bir sıkıntı olacağını da öngördük bunun da önlemini aldık. Valilik binamızı günün koşulları düşünüldüğünde çok düşük kalacak şekilde maliye etmiş olduk. Kamu kaynaklarını tasarruflu kullanarak inşaatımızı tamamladık" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.