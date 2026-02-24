Haberler

Gaziantep'te "Sebze Hali" projesi ile ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılacak ve 250 dükkandan oluşacak 'Sebze Hali' projesi, ürün kayıplarını azaltmayı ve gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefliyor. Modern yapısıyla tedarik zincirini güçlendirecek.

Gaziantep'te yapılacak "Sebze Hali" projesi, ürün kayıplarını en aza indirmeyi ve tedarik zincirini güçlendirerek gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Konut tarafından yapılacak "Sebze Hali" projesi toplamda 250 dükkandan oluşacak.

Artan şehir nüfusu ve ticaret hacmi karşısında GATEM Sebze ve Meyve Toptancı Hali mevcut kapasitesiyle talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu doğrultuda modern, büyük ölçekli ve entegre bir sebze-meyve hali yapısına geçilmesi planlanıyor.

Sebze halinde satış ve sergi koridorları ayrıştırılarak genişletildi. Bu düzenleme ile hem yaya hem de yük trafiğinin daha düzenli ilerlemesi hedefleniyor. İş yeri cepheleri aynı anda birden fazla tıra hizmet verecek şekilde geniş planlandı. Hal giriş kapısı ise toplu giriş ve çıkışlara uygun şekilde tasarlandı.

Yeni proje ile ürünlerin indirme, yükleme ve sevkiyat süreçlerinde yaşanan zaman kayıplarının azaltılması, fiziki şartlardan kaynaklanan zayi oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Depolama ve sevkiyat altyapısının güçlendirilmesiyle ürünlerin daha kısa sürede pazara ulaşması planlanıyor.

Projenin, tedarik zincirinin daha düzenli işlemesine katkı sunarak ürün kayıplarının en aza indirilmesine ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına destek olması öngörülüyor. Bu kapsamda sebze halinin, gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacak önemli bir altyapı yatırımı olması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
