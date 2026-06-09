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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, yangının depo alanında çıktığı belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, yangının çıktığı fabrikada incelemede bulunduktan sonra açıklama yaptı. Uğur, 50 araçla yangına müdahale edildiğini ifade ederek, "Sabah 09.04'te itfaiye daire başkanlığımıza gelen ihbara istinaden bize gelen ihbardan 6 dakika sonra organize itfaiye ekiplerimizle birlikte yangına müdahalemiz başladı. Araştırmalarımıza göre yangın fabrikanın depo alanında çıkıyor. Teknik olarak detaylar araştırılıyor. Sevindirici olay da şu ana kadar can kaybının olmamış olmasıdır. İtfaiye daire başkanlığımızın kontrolünde 50'ye yakın itfaiye aracımız müdahale ediyoruz. Bunların yanında GASKİ, Kent estetiği, organize sanayinin tüm araçlarıyla birlikte yangına müdahale ediyoruz. Yangın kontrol altına alındı, söndürme işlemi yapılıyor. Kısa süre içinde söndürme işlemi tamamlandıktan sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,( DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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