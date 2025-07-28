Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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GAZİANTEP'teki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Fabrikada zarar neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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