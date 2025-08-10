Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Ekiplerin şüphelilerin iş yerlerinde yaptığı aramada, 67 pos cihazı, 25 kredi kartı, 5 cep telefonu, 94 bin 550 TL para ile çok sayıda kredi kartı slipi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.