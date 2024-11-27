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Gaziantep'te Tarım Projelerine Hibe Desteği Sağlandı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III programı kapsamındaki projelere Gaziantep'te 10,5 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilecek projeler ile zeytinyağı ve Antep fıstığı üretimi desteklenecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III programı kapsamında Gaziantep'e yapılacak olan projeler için hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde 22,6 milyon lira yatırım bedeliyle yapılacak 2 projeye verilecek 10,5 milyon lira hibe desteği için Valilikte TKDK yetkilileri ve firma sahiplerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

TKDK tarafından desteklenecek iki proje kapsamında Oğuzeli'nde Antep fıstığı, Nizip'te ise zeytinyağı tesisinde makine ekipman yenileme yatırımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, Gaziantep'te daha önce kullanılmayan kaynaklara ulaşmak istediklerini ve bunlardan birinin TKDK'nin yapacağı çalışmalar olduğunu söyledi.

22,6 milyon liralık yatırımın 10,5 milyonunu hibe olarak Gaziantep'e kazandırıldığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Zeytinyağı da fıstık da bizim için önemli. Zeytinyağı dünyaya bu topraklardan yukarı Mezopotamya Nizip bölgesinden yayıldı. Bizim bunu geliştirmemiz ve sahip çıkmamız lazım. Antep fıstığı da artık bir dünya markası. Onunla ilgili de daha iyi nasıl tanıtırız gayretlerimiz devam edecek. İşte bu noktada en çok kullanabileceğimiz kurumlardan, sağlayabileceğimiz en önemli kaynaklardan birisi TKDK kurumu. Ben iki işletmemizi de canı gönülden tebrik ediyorum."

Firma sahipleri Bekir Karabacak ve Özgür Atakan da hibe projeleriyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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