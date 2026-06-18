Gaziantep'te 2. Küme Sportif Müsabakaları başladı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede sporun yaygınlaştırılması ve spor müsabakalarına katılma fırsatı bulamamış yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla "2. Küme Sportif Müsabakaları" düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören, daha önce herhangi bir spor lisansına sahip olmamış öğrencilerden oluşan takımların katılımıyla müsabakalar gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin yer aldığı organizasyona 382 okuldan 495 takım katıldı.

Turnuva kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda 96 takım kendi kategorilerinde derece elde etti. Dereceye giren takımların yanı sıra organizasyona katkı sunan eğitimciler ve yöneticiler de ödüllendirildi.

Voleybol, basketbol ve futsal branşlarında 6 farklı kategoride, 3x3 basketbolda 5 farklı kategoride, futbolda 2 farklı kategoride ve badmintonda 2 farklı kategoride düzenlenen müsabakalarda her kategoride ilk dört sırayı alan takımlara ödül verildi.