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Gaziantep'te Sanayi Atık Suları Arıtılacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) arasında Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi için protokol imzalandı. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte atık suların tarıma elverişli hale getirilerek çevreye zarar vermeden deşarj edileceği belirtildi.

Gaziantep'te sanayiden çıkan atık suların arıtılacağı Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi için Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük 250 bin metreküp atık suyu arıtacak yeni tesis için Gaziantep Organize Bölge Müdürlüğü düzenlenen törenle ön protokolün imzalandığı ve tesisin devreye alınmasıyla beraber Samözü Deresi'ne deşarj edilecek suyun çevreye zarar vermeyerek tarıma elverişli hale getirileceği belirtildi.

Hazırlıkların ardından tesisin yıl sonunda inşasına başlanması ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2026'da Yeşil Sertifika Programı'na en yakın olan şehrin Gaziantep olduğunu belirtti.

Şahin, Gaziantep için yeşil, akıllı ve dirençli şehir hedeflerine değinerek şunları kaydetti:

"Sanayiyi yeşil ve akıllı sanayi yapma, organizemizle birlikte en büyük hedefimiz. Yüksek biyoloji arıtmalı yeni arıtma tesisi bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için çok büyük bir eser olacak. 100 milyon dolarlık yatırım yapıyor OSB. Bunun sonunda tamamen çevreye duyarlı, ağacı, balığı, insanı koruyan çevreci bir üretimin bütün altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışma ile tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Türkiye'de bu bakış açısıyla oluşan organizelerin de gelip Gaziantep OSB'yi örnek alması gerekiyor. 2026'da Yeşil Sertifika Programı'na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz."

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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