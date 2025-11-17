Gaziantep'te Öğrencilere Kantin Desteği

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilere 1250 lira kantin desteği ödemesi yapıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, başvurusu onaylanan öğrencilerin ailelerinin hesaplarına 1250 lira yatırıldığı belirtildi.

Başvuru süreci devam eden öğrencilere ise ödemelerin onay süreci sonrası yapılacağı, bu desteğin her ay düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, en değerli yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için en değerli yatırım, gençlerimize yapılan yatırımdır. Eğitim gören her bir evladımızın ihtiyaç duyduğu desteği almaya hakkı vardır. Şehitkamil'de kimse yalnız değildir, öğrencilerimiz asla sahipsiz değildir. Eğitim geleceğimizin teminatıdır ve bu yolda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

Yılmaz, sokağa çıktığında öğrencilerin kendisine kantinlerin pahalılığından şikayet etmesinden dolayı kayıtsız kalamadıklarını bu yüzden böyle bir proje geliştirdiklerini ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bu desteğin devam edeceğini sözlerine ekledi.