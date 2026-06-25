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Gaziantep'ten çocuk ve gençlere yaz tatili programı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuk ve gençlere yönelik kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Program kapsamında atölyeler, kurslar, spor okulları ve sosyal aktiviteler yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, yaz tatilinde çocuk ve gençlere yönelik kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında program hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi boyunca düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de kişisel gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Program kapsamında, kültür ve sanat atölyeleri, bilim etkinlikleri, GASMEK yaz kursları ve spor okullarıyla binlerce öğrenciye eğitim verilecek.

39 spor tesisinde açılacak yaz spor okullarında ise çocuklar 19 farklı branşta eğitim alacak.

Ayrıca mahalle konserleri, yazlık sinema gösterimleri, sokak sanatları etkinlikleri ve müze turlarıyla öğrencilerin yaz tatilini verimli ve sosyal bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hazırlanan programlarla çocuk ve gençlerin yeni beceriler kazanarak potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Başvurular, gaziantepkultursanat.com, gasmek.gaziantep.bel.tr ve gasmek.gaziantep.bel.tr internet siteleri üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA / Emine İspir
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