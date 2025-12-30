Gaziantep'te öğrenciler için 'Spor Festivali Projesi' düzenlenecek

Gaziantep Valiliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilerin hareket yetkinliğinin artırılması ve aktif yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması amacıyla "Spor Festivali Projesi" hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin hareket yetkinliğini artırmak ve aktif yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması amacıyla hazırlanan "Spor Festivali Projesi" için Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Valiliği arasında Valilik binasında protokol imza töreni düzenlendi.

Projeyle ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli spor faaliyetleri düzenlenerek, öğrencilerin spor faaliyetlerine katılmaları sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, belediyelerin öğrencilere önemli destekler verdiğini ifade etti.

Öğrencilerin düşünülmesinin önemli olduğunu aktaran Çeber, "Umut Başkanı canı gönülden tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da öğrencileri her alanda destekleyeceklerini belirtti.

Yılmaz, "Tüm tesislerimizi çocuklarımıza açıyoruz. Bu, bizim için çok önemli bir şey. Çünkü çocuklarımızın keşfedilmesi gerekiyor. Gaziantep, sporcu bir memleket. Biz de çocukları havuza götürüp, basit bir yüzme eylemi gerçekleştirmek istemiyoruz. Çocuklarımıza disiplinli bir şekilde eğitim vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tacim Durmuş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de katıldı.